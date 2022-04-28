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«Аризона» выиграла у «Далласа», Хэйтон набрал 3 очка

«Аризона» выиграла у «Далласа», Хэйтон набрал 3 очка
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В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Даллас Старз» принимал «Аризону Койотс». Победу в этом матче одержали гости в овертайме со счётом 4:3.

Хозяева открыли счёт в матче после точного выстрела Яни Хаканпяя. На 14-й минуте удвоил преимущество Тайлер Сегин. На 23-й минуте упрочил отрыв Миро Хейсканен.

На 44-й минуте первую шайбу отыграл Антон Строльман, которому ассистировал Барретт Хэйтон. Через 4 минуты ещё один гол отыграл Шейн Гостибер. На 52-й минуте сравнял счёт Хэйтон. А в овертайме с передачи Хэйтона забил Трэвис Бойд на 62-й минуте.

Российские нападающие Владислав Наместников и Александр Радулов очков не набрали, а у Дениса Гурьянова коэффициент полезности – «+1».

НХЛ - регулярный чемпионат
28 апреля 2022, четверг. 03:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
3 : 4
ОТ
Аризона Койотс
Глендейл
1:0 Хаканпяя (Линделль, Сегин) – 04:42 (5x5)   2:0 Сегин (Робертсон, Павелски) – 13:48 (5x5)   3:0 Хейсканен (Клингберг, Павелски) – 22:58 (5x3)   3:1 Строльман (Шмальц, Хэйтон) – 43:43 (5x5)   3:2 Гостисбер – 47:20 (5x5)   3:3 Хэйтон (Кессел, Гостисбер) – 51:58 (5x3)   3:4 Бойд (Капобьянко, Хэйтон) – 61:43 (3x3)
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