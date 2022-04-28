«Аризона» выиграла у «Далласа», Хэйтон набрал 3 очка

В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Даллас Старз» принимал «Аризону Койотс». Победу в этом матче одержали гости в овертайме со счётом 4:3.



Хозяева открыли счёт в матче после точного выстрела Яни Хаканпяя. На 14-й минуте удвоил преимущество Тайлер Сегин. На 23-й минуте упрочил отрыв Миро Хейсканен.



На 44-й минуте первую шайбу отыграл Антон Строльман, которому ассистировал Барретт Хэйтон. Через 4 минуты ещё один гол отыграл Шейн Гостибер. На 52-й минуте сравнял счёт Хэйтон. А в овертайме с передачи Хэйтона забил Трэвис Бойд на 62-й минуте.



Российские нападающие Владислав Наместников и Александр Радулов очков не набрали, а у Дениса Гурьянова коэффициент полезности – «+1».