В Чикаго (США) на стадионе «Юнайтед-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Вегас Голден Найтс». Победу в этом матче одержали хозяева в серии послематчевых буллитов со счётом 4:3.



Таким образом, «Вегас» впервые в своей истории не попал в плей-офф НХЛ. Команда находится на девятом месте в Западной конференции, заработав 92 очка после 81 сыгранного матча.



На 17-й минуте матча форвард хозяев Тейлор Рэддиш открыл счёт голам. Ему ассистировал Сэм Лафферти. Через минуту счёт сравнял Майкл Амадио. На 20-й минуте Рэддиш оформил дубль, а пас снова на счету у Лафферти.



На 24-й минуте Алек Мартинес делает счёт на табло равным. Но Калеб Джонс не хочет с этим мириться и забивает на 25-й минуте. На 38-й минуте Макс Пасиоретти перевёл матч в дополнительное время. В овертайме забить никому не вышло и в серии послематчевых буллитов точным оказался Тайлер Джонсон.

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