В НХЛ определились все участники плей-офф сезона-2021/2022

В Национальной Хоккейной Лиге определиоись все участники плей-офф Кубка Стэнли.



Последней командой, обеспечившей себе выход в розыгрыш Кубка Стэнли, стал «Даллас Старс». «Старс» набрали одно очко в матче против «Аризоны Койотс», которое позволило им выйти в плей-офф.



Таким образом, за главный трофей НХЛ в этом году поборются: «Флорида Пантерз», «Каролина Харрикейнз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Питтсбург Пингвинс», «Тампа-Бэй Лайтнинг», «Торонто Мэйпл Лифс», «Бостон Брюинз» и «Вашингтон Кэпиталз» от Восточной конференции. «Колорад Эвеланш», «Калгари Флэймз», «Эдмонтон Ойлерз», «Лос-Анджелес Кингз», «Миннесота Уайлд», «Сент-Луис Блюс», «Нэшвилл Предаторз» и «Даллас» от Западной.



Пары первого раунда плей-офф выглядят следующим образом:



«Флорида» — «Вашингтон»



«Каролина» — «Бостон»



«Торонто» — «Тампа-Бэй»



«Рейнджерс» — «Питтсбург»



«Колорадо» — «Нэшвилл»



«Калгари» — «Даллас»



«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес»



«Миннесота» — «Сент-Луис».

Напомним, действующем обладателем Кубка Стэнли является «Тампа-Бэй», которая в предыдущем сезоне победила в финале «Монреаль Канадиенс» с общим счётом 4:3.