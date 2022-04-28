В НХЛ определились все участники плей-офф сезона-2021/2022

В Национальной Хоккейной Лиге определиоись все участники плей-офф Кубка Стэнли.
Последней командой, обеспечившей себе выход в розыгрыш Кубка Стэнли, стал «Даллас Старс». «Старс» набрали одно очко в матче против «Аризоны Койотс», которое позволило им выйти в плей-офф.
Таким образом, за главный трофей НХЛ в этом году поборются: «Флорида Пантерз», «Каролина Харрикейнз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Питтсбург Пингвинс», «Тампа-Бэй Лайтнинг», «Торонто Мэйпл Лифс», «Бостон Брюинз» и «Вашингтон Кэпиталз» от Восточной конференции. «Колорад Эвеланш», «Калгари Флэймз», «Эдмонтон Ойлерз», «Лос-Анджелес Кингз», «Миннесота Уайлд», «Сент-Луис Блюс», «Нэшвилл Предаторз» и «Даллас» от Западной.
Пары первого раунда плей-офф выглядят следующим образом:
«Флорида» — «Вашингтон»
«Каролина» — «Бостон»
«Торонто» — «Тампа-Бэй»
«Рейнджерс» — «Питтсбург»
«Колорадо» — «Нэшвилл»
«Калгари» — «Даллас»
«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес»
«Миннесота» — «Сент-Луис».
Напомним, действующем обладателем Кубка Стэнли является «Тампа-Бэй», которая в предыдущем сезоне победила в финале «Монреаль Канадиенс» с общим счётом 4:3.
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