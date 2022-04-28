Второй номер драфта НХЛ Джек Айкел снова не попал в плей-офф — седьмой раз подряд

В Чикаго (США) на стадионе «Юнайтед-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Вегас Голден Найтс». Победу в этом матче одержали хозяева в серии послематчевых буллитов со счётом 4:3.

Таким образом, «Вегас» потерял все шансы на попадание в розыгрыш Кубка Стэнли, впервые в своей истории не попав в плей-офф НХЛ. Команда находится на девятом месте в Западной конференции, заработав 92 очка после 81 сыгранного матча.

Примечательно, что для второго номера драфта НХЛ 2015 года Джека Айкела это непопадание в плей-офф стало уже седьмым кряду в его карьере. Американский форвард дебютировал в лиге в сезоне-2015/2016, будучи игроком «Баффало Сэйбрз». За эту команду Айкел выступал на протяжении шести сезонов, и ни разу с ней не смог пробиться в розыгрыш Кубка Стэнли. В ноябре 2021 года случился обмен Джека из «Баффало» в «Вегас», но и в стане «рыцарей» у нападающего пока не получилось прервать неудачную серию.