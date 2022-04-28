Юрзинов-ст.: радует, что в МХЛ есть бриллианты, которые требуют огранки

Легендарный тренер, трехкратный олимпийский чемпион, восьмикратный чемпион мира – дважды в качестве игрока, шесть раз в качестве тренера Владимир Юрзинов-старший поделился мнением о развитии молодых хоккеистов.



«События последних дней только укрепляют меня во мнении, что главный резерв в нашей работе – молодёжный хоккей. Посмотрите, какую хорошую серию выдали в финале Кубка Харламова армейцы Санкт-Петербурга и Москвы, какие перспективные мастера в ней проявились, какие авторские голы забивались. Радует, что в МХЛ есть бриллианты, которые требуют огранки. Этих юниоров нам надо сохранять в стране и готовить для взрослого хоккея, для сборной России.



Когда точек молодежного роста будет не две-три, а 15-20 – по числу клубов КХЛ, тогда наш хоккей сможет вернуть себе те позиции, которые он занимал в семидесятые-восьмидесятые годы прошлого века. Вот такой молодёжный фронт – вот что сегодня самое главное!



На переходе из молодежного во взрослый хоккей мы теряем многих талантливых юниоров? Не везде работает система. Мне, 17-летнему юниору, Аркадий Иванович Чернышёв в «Динамо» сразу доверил место в тройке с опытными мастерами Борисом Петелиным и Александром Солдатенковым. Когда начинал свою тренерскую карьеру, мой крёстный отец Борис Павлович Кулагин сразу потребовал всё внимание уделить молодёжи. У Виктора Васильевича Тихонова, Николая Георгиевича Пучкова других легенд нашего цеха первый вопрос всегда был одним: а какая у вас молодёжь? Зинэтула Билялетдинов начинал у меня в штабе «Динамо» помощником и первым делом параллельно взял себе молодёжную команду. Потом эти же игроки выросли, перешли к Билялетдинову в «Ак Барс» и составили костяк чемпионской команды.



Всё это вспоминаю только с одной целью: победы советского хоккея базировались на подготовке молодых, на культе этой подготовки. Главный тренер основной команды нёс ответственность за все то, что происходило в молодёжный командах, курировал их, знал каждого «полуфабриката».



Призываю уважать и ценить эту традицию. Поверьте, для юниоров из «СКА-1946» крайне важно, что первым с Кубком Харламова их поздравил тренер главного СКА. Чемпионов МХЛ заметили в главном клубе – а значит, они тысячу раз подумают, прежде чем сорвутся за океан. Между тем, ранние отъезды – одна из болевых точек нашего молодежного хоккея», – цитирует Юрзинова Russia-Hockey.