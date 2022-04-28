Лавиолетт: Овечкин ненавидит пропускать игры. Он захочет вернуться как можно скорее

Главный тренер «Вашингтона Кэпиталз» Питер Лавиолетт прокомментировал травму российского форварда Александра Овечкина, а также рассказал о надежде, что нападающий восстановится к первому матчу плей-офф.



«Я надеюсь на это, но я не знаю. Это зависит от того, как у него пойдут дела с процессом восстановления. Иногда нужно немного везения, но он действительно сильный парень. Он ненавидит пропускать игры. Он ненавидит отсутствовать, поэтому он захочет вернуться как можно скорее», – цитирует Лавиолетта NBC Sports.

Напомним, 36-летний россиянин получил травму в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Торонто Мэйпл Лифс» (3:4 Б) после подножки от голкипера Эрика Челльгрена и столкновения с бортом. Овечкин не смог продолжить встречу и покинул площадку.