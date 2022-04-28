Вайсфельд: если нужно назвать одного победителя Кубка Гагарина, то пусть будет «Магнитка»

Известный хоккейный функционер Леонид Вайсфельд поделился ожиданиями от финала Кубка Гагарина, где встречаются «Металлург» и ЦСКА.
«Мне кажется, что победа «Магнитки» в Москве ближе, чем седьмой матч. «Металлург» должен быть более раскрепощённым. ЦСКА играет без права на ошибку, в пятом матче армейцы прошли по лезвию ножа. У «Магнитки» в этом плане преимущество. ЦСКА был в похожей ситуации в серии со СКА? Там всё-таки счёт был 2:2, а здесь 1:3. Если бы «Магнитка» выиграла четыре матча подряд, то это был бы перебор. ЦСКА – это же серьёзная команда. В этой серии всё очень близко. Если нужно назвать одного победителя, то пусть будет «Магнитка». Но стопроцентной уверенности, что она выиграет, у меня нет», – сказал Вайсфельд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.
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