Экс-нападающий СКА Йоонас Кемппайнен подписал контракт с «Кярпятом»

Финский нападающий Йоонас Кемппайнен, выступавший в текущем сезоне за петербургский СКА, подписал контракт с клубом «Кярпят», сообщает официальный сайт финской команды. Игрок выступал уэе за этот клуб с 2010 по 2015 год.

В текущем сезоне нападающий провёл 40 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал в них 28 очков: забросил 14 шайб и отдал столько же результативных передач. В плей-офф на счету игрока один гол в четырёх матчах.

Напомним, по итогам регулярного чемпионата петербуржцы заняли первое место в таблице Западной конференции. В плей-офф команда Романа Ротенберга дошла до полуфинала, где уступила московскому ЦСКА.

Помимо СКА, Кемппайнен выступал за «Бостон Брюинз», «Сибирь», «Салават Юлаев».