«Металлург» — ЦСКА: текстовая онлайн-трансляция пятого матча финала Кубка Гагарина — 2022

Сегодня, 28 апреля, состоится шестой матч в рамках финальной серии Кубка Гагарина — 2022 между магнитогорским «Металлургом» и московским ЦСКА. Встреча пройдёт в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена».



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Напомним, после пяти матчей в серии ведёт «Металлург» — 3-2. Подопечные Ильи Воробьёва уступили дома в первом матче серии (1:3), затем одержали три победы подряд — 6:4, 4:0, 1:0, а потом снова уступили в домашнем матче – 2:3, ОТ.

Магнитогорцы по пути в финал одержали победы в сериях с «Барысом» (4-1), «Авангардом» (4-3) и «Трактором» (4-1). ЦСКА оказался сильнее «Локомотива» (4-0), московского «Динамо» (4-0) и СКА (4-3).



Действующим обладателем Кубка Гагарина является «Авангард», в финале 2021 года обыгравший ЦСКА (4-2).