Президент «Питтсбурга» покинул свой пост после 16 лет работы в клубе
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Президент «Питтсбург Пингвинз» Дэвид Морхауз покинул свой пост после 16 лет работы в этой должности.
«После 16 удивительных и плодотворных лет в качестве старшего руководителя «Питтсбург Пингвинз» сегодня я ухожу в отставку с поста президента и главного исполнительного директора.
Я уверен, что будущее «Пингвинз» находится в надёжных руках Fenway Sports Group. Новая группа владельцев ставит во главу угла победу, и это всегда было философией «Питтсбург Пингвинз». У них есть опыт управления успешными франшизами, а у нас собран один из лучших персоналов в спорте. Наследие «Пингвинз» обязательно продолжится», – цитирует заявление Морхауза The Athletic.
Вместе с Морхаузом «Пингвинз» выиграли три Кубка Стэнли (2009, 2016 и 2017 годы).
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