Швец-Роговой подписал долгосрочный контракт со СКА

Нападающий Артём Швец-Роговой продлил контракт с петербургским СКА на четыре сезона, сообщает официальный сайт клуба. Новое соглашение с нападающим рассчитано до 30 апреля 2026 года.



В текущем сезоне хоккеист провёл 11 матчей в регулярном чемпионате и набрал в них четыре очка: забросил одну шайбу и отдал три результативные передачи.



В плей-офф на его счету один гол в семи играх.



Напомним, по итогам регулярки петербургские армейцы заняли первое место в таблице Западной конференции. В плей-офф команда Романа Ротенберга дошла до финала конференции, где в семи матчах уступила московскому ЦСКА.



Таким образом, СКА стал обладателем бронзовых медалей чемпионата.

Швец-Роговой выступает за СКА с сезона-2019/2020.