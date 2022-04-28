«Торпедо» подписало новые контракты с несколькими хоккеистами

Нижегородское «Торпедо» на официальном сайте сообщило о подписании нового контракта с нападающим Данилом Веряевым.



Форвард заключил с клубом однолетний контракт. Также с нижегородцами новое однолетнее соглашение подписал нападающий Денис Венгрыжановский.



Также «Торпедо» продлило контракты с четырьмя хоккеистами, в прошедшем сезоне выступавшими за молодёжный клуб «Чайка» в МХЛ: с защитниками Егором Харченко, Ильёй Кудряшовым, вратарём Егором Громовиком и нападающим Павлом Волокитиным.



Напомним, нижегородский клуб занял девятое место по итогам регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги в Западной конференции и не сумел пробиться в плей-офф Кубка Гагарина — 2022. Главный тренер клуба Дэвид Немировски покинул свой пост по окончании сезона.