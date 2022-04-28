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ЦСКА — «Металлург Мг». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:50 Мск
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Стали известны составы ЦСКА и «Металлурга» на шестой матч финала Кубка Гагарина — 2022

Стали известны составы ЦСКА и «Металлурга» на шестой матч финала Кубка Гагарина — 2022
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Стали известны составы московского ЦСКА и магнитогорского «Металлурга» на шестой матч финальной серии Кубка Гагарина 2022 года. Встреча пройдёт на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве, начало — в 19:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

ЦСКА:

Федотов (Рейдеборн);
Дальбек – Нестеров, Слепышев – Каменев – Плотников;
Гилмор – Диц, Окулов – Карнаухов – Григоренко;
Сергеев – Провольнев, Юртайкин – Светлаков – Соркин;
Грудинин, Мингачёв — Андронов — Абрамов, Панкратов.

В состав «Магнитки» вернулся защитник Михаил Пашнин, не выходивший на лёд с третьего матча первого раунда плей-офф с «Авангардом» (5:1). Также в состав вернулся Павел Акользин.

«Металлург»:

Кошечкин (Налимов);
Яковлев – Земчёнок, Чибисов – Карри – Коростелёв;
Дронов – Хультстрём, Лайпсик – Майе — Голдобин;
Пашнин – Минулин, Никонцев — Зернов — Карпов;
Николаев, Коробкин – Виделль — Акользин, Юров.

Напомним, счёт в серии — 3-2 в пользу «Металлурга».

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