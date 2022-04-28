Стали известны составы ЦСКА и «Металлурга» на шестой матч финала Кубка Гагарина — 2022

Стали известны составы московского ЦСКА и магнитогорского «Металлурга» на шестой матч финальной серии Кубка Гагарина 2022 года. Встреча пройдёт на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве, начало — в 19:00 по московскому времени.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
ЦСКА:
Федотов (Рейдеборн);
Дальбек – Нестеров, Слепышев – Каменев – Плотников;
Гилмор – Диц, Окулов – Карнаухов – Григоренко;
Сергеев – Провольнев, Юртайкин – Светлаков – Соркин;
Грудинин, Мингачёв — Андронов — Абрамов, Панкратов.
В состав «Магнитки» вернулся защитник Михаил Пашнин, не выходивший на лёд с третьего матча первого раунда плей-офф с «Авангардом» (5:1). Также в состав вернулся Павел Акользин.
«Металлург»:
Кошечкин (Налимов);
Яковлев – Земчёнок, Чибисов – Карри – Коростелёв;
Дронов – Хультстрём, Лайпсик – Майе — Голдобин;
Пашнин – Минулин, Никонцев — Зернов — Карпов;
Николаев, Коробкин – Виделль — Акользин, Юров.
Напомним, счёт в серии — 3-2 в пользу «Металлурга».
- 28 апреля 2022
-
18:28
-
18:22
-
18:08
-
18:03
-
17:36
-
17:19
-
17:00
-
16:45
-
16:00
-
15:46
-
15:22
-
15:16
-
14:15
-
13:00
-
12:29
-
12:08
-
11:48
-
11:15
-
11:13
-
10:30
-
10:00
-
09:30
-
09:00
-
08:10
-
07:51
-
07:00
-
06:53
-
06:51
-
06:43
-
06:35
-
06:33
-
05:42
-
05:29
- 27 апреля 2022
-
23:58
-
23:35