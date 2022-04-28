Стали известны составы ЦСКА и «Металлурга» на шестой матч финала Кубка Гагарина — 2022

Стали известны составы московского ЦСКА и магнитогорского «Металлурга» на шестой матч финальной серии Кубка Гагарина 2022 года. Встреча пройдёт на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве, начало — в 19:00 по московскому времени.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



ЦСКА:



Федотов (Рейдеборн);

Дальбек – Нестеров, Слепышев – Каменев – Плотников;

Гилмор – Диц, Окулов – Карнаухов – Григоренко;

Сергеев – Провольнев, Юртайкин – Светлаков – Соркин;

Грудинин, Мингачёв — Андронов — Абрамов, Панкратов.



В состав «Магнитки» вернулся защитник Михаил Пашнин, не выходивший на лёд с третьего матча первого раунда плей-офф с «Авангардом» (5:1). Также в состав вернулся Павел Акользин.



«Металлург»:



Кошечкин (Налимов);

Яковлев – Земчёнок, Чибисов – Карри – Коростелёв;

Дронов – Хультстрём, Лайпсик – Майе — Голдобин;

Пашнин – Минулин, Никонцев — Зернов — Карпов;

Николаев, Коробкин – Виделль — Акользин, Юров.



Напомним, счёт в серии — 3-2 в пользу «Металлурга».