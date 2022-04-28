Сборная Финляндии обыграла в 1/4 финала ЮЧМ-2022 Канаду в овертайме со счётом 6:5
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Юниорская сборная Финляндии в овертайме одержала победу над командой Канады в четвертьфинале юниорского чемпионата мира — 2022 со счётом 6:5 (2:2, 1:2, 2:1, 1:0). Встреча прошла в Кауфбойрене (Германия) на стадионе «Эрдгас Швабен-Арена».
В составе победителей шайбами отметились Йоаким Кемелль (хет-трик), Томми Мяннистё, Алексантери Каскимяки и Каспер Халттунен. У канадцев отличились Коннор Бедард (дубль), Кока Делиц, Коннор Хвидстон и Брэйден Шуурман.
В полуфинале финская команда сыграет с победителем четвертьфинала между сборными США и Латвии, который состоится сегодня, 28 апреля. Начало — в 20:30 по московскому времени.
Напомним, юниорская сборная России по хоккею не была допущена до участия на ЮЧМ-2022.
U18 ЧМ-2022. 1/4 финала
28 апреля 2022, четверг. 15:30 МСК
Финляндия U18
Окончен
6 : 5
ОТ
Канада U18
0:1 Делиц (Уорд, Фантилли) – 03:51 (5x5) 1:1 Кемелль (Каскимяки) – 09:06 (5x4) 1:2 Хвидстон (Сова, Драгичевич) – 13:34 (5x5) 2:2 Кемелль (Лассила, Кулонумми) – 17:43 (5x4) 2:3 Шуурман (Мольденхауэр, Лоренз) – 25:24 (5x4) 2:4 Бедард (Фантилли) – 25:52 (5x5) 3:4 Мяннистё (Кивихарью) – 32:28 (5x5) 3:5 Бедард – 50:21 (4x5) 4:5 Каскимяки (Лассила, Кулонумми) – 55:43 (5x4) 5:5 Халттунен (Уронен) – 58:17 (6x5) 6:5 Кемелль – 60:28 (3x3)
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