Сборная Финляндии обыграла в 1/4 финала ЮЧМ-2022 Канаду в овертайме со счётом 6:5

Юниорская сборная Финляндии в овертайме одержала победу над командой Канады в четвертьфинале юниорского чемпионата мира — 2022 со счётом 6:5 (2:2, 1:2, 2:1, 1:0). Встреча прошла в Кауфбойрене (Германия) на стадионе «Эрдгас Швабен-Арена».



В составе победителей шайбами отметились Йоаким Кемелль (хет-трик), Томми Мяннистё, Алексантери Каскимяки и Каспер Халттунен. У канадцев отличились Коннор Бедард (дубль), Кока Делиц, Коннор Хвидстон и Брэйден Шуурман.



В полуфинале финская команда сыграет с победителем четвертьфинала между сборными США и Латвии, который состоится сегодня, 28 апреля. Начало — в 20:30 по московскому времени.



Напомним, юниорская сборная России по хоккею не была допущена до участия на ЮЧМ-2022.