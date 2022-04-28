Форвард СКА Зыков подписал новый четырёхлетний контракт с клубом
Поделиться
Санкт-петербургский СКА сообщил о продлении контракта с нападающим Валентином Зыковым, сообщает телеграм-канал клуба.
Соглашение с 26-летним форвардом заключено сроком на четыре года.
В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги Зыков принял участие в 21 матче, забросив три шайбы и отдав одну голевую передачу при показателе полезности «+3». В Кубке Гагарина — 2022 форвард провёл семь встреч и забил один гол при общей полезности «-2».
Отметим, что это был первый сезон Зыкова в КХЛ. Ранее он выступал в различных клубах Северной Америки, шведском МОДО, а начинал карьеру в «Красной Армии» в МХЛ.
СКА занял первое место по итогам регулярки на Западе, в финале конференции уступив в серии ЦСКА (3-4).
Комментарии
- 28 апреля 2022
-
19:10
-
18:52
-
18:37
-
18:28
-
18:22
-
18:08
-
18:03
-
17:36
-
17:19
-
17:00
-
16:45
-
16:00
-
15:46
-
15:22
-
15:16
-
14:15
-
13:00
-
12:29
-
12:08
-
11:48
-
11:15
-
11:13
-
10:30
-
10:00
-
09:30
-
09:00
-
08:10
-
07:51
-
07:00
-
06:53
-
06:51
-
06:43
-
06:35
-
06:33
-
05:42
Партнерский контент