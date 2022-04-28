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Форвард СКА Зыков подписал новый четырёхлетний контракт с клубом

Форвард СКА Зыков подписал новый четырёхлетний контракт с клубом
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Санкт-петербургский СКА сообщил о продлении контракта с нападающим Валентином Зыковым, сообщает телеграм-канал клуба.

Соглашение с 26-летним форвардом заключено сроком на четыре года.

В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги Зыков принял участие в 21 матче, забросив три шайбы и отдав одну голевую передачу при показателе полезности «+3». В Кубке Гагарина — 2022 форвард провёл семь встреч и забил один гол при общей полезности «-2».

Отметим, что это был первый сезон Зыкова в КХЛ. Ранее он выступал в различных клубах Северной Америки, шведском МОДО, а начинал карьеру в «Красной Армии» в МХЛ.

СКА занял первое место по итогам регулярки на Западе, в финале конференции уступив в серии ЦСКА (3-4).

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