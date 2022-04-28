«Авангард» продлил контракт с голкипером Василием Демченко
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Омский «Авангард» в телеграм-канале объявил о продлении контракта с голкипером Василием Демченко.
Сообщается, что 28-летний вратарь заключил одностороннее соглашение сроком на один год.
В прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги Демченко провёл девять встреч, отразив 92,8% бросков при коэффициенте надёжности 1,89. В плей-офф Кубка Гагарина — 2022 вратарь принял участие в двух матчах и отразил 95,8% бросков, пропустив в среднем 1,12 шайбы за встречу.
Всего на счету Демченко 234 матча в КХЛ, процент отражённых бросков — 92,5%, коэффициент надёжности — 2,36. Ранее вратарь выступал за «Трактор» и «Металлург».
Напомним, «Авангард» уступил во втором раунде плей-офф Кубка Гагарина — 2022 «Магнитке» (3-4).
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