«Авангард» продлил контракт с голкипером Василием Демченко

Омский «Авангард» в телеграм-канале объявил о продлении контракта с голкипером Василием Демченко.



Сообщается, что 28-летний вратарь заключил одностороннее соглашение сроком на один год.



В прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги Демченко провёл девять встреч, отразив 92,8% бросков при коэффициенте надёжности 1,89. В плей-офф Кубка Гагарина — 2022 вратарь принял участие в двух матчах и отразил 95,8% бросков, пропустив в среднем 1,12 шайбы за встречу.



Всего на счету Демченко 234 матча в КХЛ, процент отражённых бросков — 92,5%, коэффициент надёжности — 2,36. Ранее вратарь выступал за «Трактор» и «Металлург».



Напомним, «Авангард» уступил во втором раунде плей-офф Кубка Гагарина — 2022 «Магнитке» (3-4).