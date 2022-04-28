ЦСКА обыгрывает «Металлург» после первого периода шестого матча финала плей-офф КХЛ

Московский ЦСКА обыгрывает магнитогорский «Металлург» после первого периода шестого матча финала Кубка Гагарина — 2022 со счётом 2:0. Встреча проходит на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве.
«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
На четвёртой минуте счёт открыл форвард ЦСКА Владислав Каменев. Плотников подобрал отскок у борта и сделал пас на Каменева, который резко сместился к центру и бросил в верхний угол — Кошечкин не дотянулся.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
Удвоил преимущество подопечных Сергея Фёдорова на 14-й минуте в большинстве Михаил Григоренко. Армейцы расположились в зоне, Плотников прорвался по центру и сделал перевод на Григоренко, который подстроился и послал шайбу в ближний угол; Кошечкин не успел переместиться.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
- 28 апреля 2022
-
19:49
-
19:37
-
19:10
-
18:52
-
18:37
-
18:28
-
18:22
-
18:08
-
18:03
-
17:36
-
17:19
-
17:00
-
16:45
-
16:00
-
15:46
-
15:22
-
15:16
-
14:15
-
13:00
-
12:29
-
12:08
-
11:48
-
11:15
-
11:13
-
10:30
-
10:00
-
09:30
-
09:00
-
08:10
-
07:51
-
07:00
-
06:53
-
06:51
-
06:43
-
06:35