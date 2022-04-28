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ЦСКА — «Металлург Мг». Платная прямая трансляция
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18:50 Мск
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ЦСКА обыгрывает «Металлург» после первого периода шестого матча финала плей-офф КХЛ

ЦСКА обыгрывает «Металлург» после первого периода шестого матча финала плей-офф КХЛ
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Московский ЦСКА обыгрывает магнитогорский «Металлург» после первого периода шестого матча финала Кубка Гагарина — 2022 со счётом 2:0. Встреча проходит на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

На четвёртой минуте счёт открыл форвард ЦСКА Владислав Каменев. Плотников подобрал отскок у борта и сделал пас на Каменева, который резко сместился к центру и бросил в верхний угол — Кошечкин не дотянулся.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Удвоил преимущество подопечных Сергея Фёдорова на 14-й минуте в большинстве Михаил Григоренко. Армейцы расположились в зоне, Плотников прорвался по центру и сделал перевод на Григоренко, который подстроился и послал шайбу в ближний угол; Кошечкин не успел переместиться.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

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