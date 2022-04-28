Александр Овечкин пропустит предстоящий матч «Вашингтона» с «Айлендерс»

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не сыграет в предстоящем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нью-Йорк Айлендерс», заявил главный тренер клуба Питер Лавиолетт.



36-летний форвард появился на льду перед утренней раскаткой команды, провёл некоторое время с одноклубниками, но затем не принимал участия в тренировке, сообщает в «Твиттере» журналист Саманта Пелл.



Напомним, Овечкин получил травму в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Торонто Мэйпл Лифс» (3:4 Б) после подножки от голкипера Эрика Челльгрена и столкновения с бортом. Овечкин не смог продолжить встречу и покинул площадку.



В текущем сезоне россиянин провёл 77 матчей, в которых набрал 90 (50+40) очков при показателе полезности «+8».