«Металлург» отыграл одну шайбу на последней минуте второго периода матча с ЦСКА
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Московский ЦСКА обыгрывает магнитогорский «Металлург» после второго периода шестого матча финала Кубка Гагарина — 2022 со счётом 2:1. Встреча проходит на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве.
«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
На последней минуте второго периода шайбу забросил нападающий «Металлурга» Андрей Чибисов. Он на скорости влетел в зону, бросил низом — голкипер армейцев Федотов щитком парировал удар. Чибисов первым успел на отскок и добил шайбу под перекладину.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
Напомним, в первом периоде в составе армейцев отметились Владислав Каменев и Михаил Григоренко. Счёт в серии — 3-2 в пользу «Металлурга».
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