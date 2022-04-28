«Металлург» отыграл одну шайбу на последней минуте второго периода матча с ЦСКА

Московский ЦСКА обыгрывает магнитогорский «Металлург» после второго периода шестого матча финала Кубка Гагарина — 2022 со счётом 2:1. Встреча проходит на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве.



«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.



На последней минуте второго периода шайбу забросил нападающий «Металлурга» Андрей Чибисов. Он на скорости влетел в зону, бросил низом — голкипер армейцев Федотов щитком парировал удар. Чибисов первым успел на отскок и добил шайбу под перекладину.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Напомним, в первом периоде в составе армейцев отметились Владислав Каменев и Михаил Григоренко. Счёт в серии — 3-2 в пользу «Металлурга».