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Вайсфельд: знаю, что есть иностранные тренеры, которые хотят работать в КХЛ

Вайсфельд: знаю, что есть иностранные тренеры, которые хотят работать в КХЛ
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Известный хоккейный функционер Леонид Вайсфельд поделился мнением о сокращении лимита на легионеров, а также об иностранных тренерах в КХЛ.

«Я тоже не исключаю того, что иностранные тренеры в КХЛ в следующем сезоне будут. Более того, знаю, что есть специалисты, которые хотят работать в нашей лиге. Не факт, конечно, что мы их в итоге увидим, но такая вероятность есть. Что же касается иностранных игроков, то здесь слишком много факторов, поэтому ситуацию с каждым надо рассматривать отдельно. О каких факторах говорю? Ну, например, о таком немаловажном, как мнение жён.

Сокращение лимита на легионеров в КХЛ до трёх игроков? К этой инициативе отношусь отрицательно, потому что даже если есть задача снизить лимит до трёх хоккеистов, то это всегда можно сделать более рационально. Например, разрешить трёх, а ещё для двух ввести, скажем так, налог в 10 миллионов рублей, которые можно пустить на поддержку малобюджетных клубов или той же лиги.

Поймите, запретительные меры никогда не приводили ни к чему хорошему. И если кто-то хочет сократить количество легионеров, то не нужно запрещать, нужно просто ставить клубы в такую ситуацию, чтобы приглашать их было невыгодно. Но наверняка же есть те, кто очень хочет позвать иностранцев, так пусть заплатят, и всё. Если кто-то хочет кататься на «Бентли», то почему ему это запрещать?» — цитирует Вайсфельда BetOn mobile.

Больше трёх не приглашать. В чём плюсы нового лимита на легионеров в КХЛ? Больше трёх не приглашать. В чём плюсы нового лимита на легионеров в КХЛ?
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