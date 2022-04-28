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ЦСКА и «Металлург» второй раз подряд сыграют между собой 7 матчей в финале Кубка Гагарина

ЦСКА и «Металлург» второй раз подряд сыграют между собой 7 матчей в финале Кубка Гагарина
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Московский ЦСКА одержал победу над магнитогорским «Металлургом» в шестом матче финальной серии Кубка Гагарина – 2022 со счётом 2:1.

Встреча между ЦСКА и «Металлургом» станет шестым случаем, когда обладатель Кубка Гагарина определится в решающем, седьмом матче.

Ранее семь игр в финале проводили «Ак Барс» и «Локомотив» в 2009 году (4-3), «Ак Барс» и ХК МВД в 2010-м (4-3), московское «Динамо» и «Авангард» в 2012-м (4-3), «Металлург» и «Лев» в 2014 году (4-3), последний раз седьмой матч финала играли именно «Магнитка» и ЦСКА в 2016 году, тогда магнитогорский клуб одержал победу со счётом 4-3.

Отметим, что «Металлург» оба своих титула Кубка Гагарина (2014, 2016) выигрывал в серии из семи игр.

Седьмая встреча между «Металлургом» и ЦСКА состоится в субботу, 30 апреля, в Магнитогорске. Стартовое вбрасывание – в 15:00 по московскому времени.

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