Сушинский: «Магнитка» здорово выглядела в матче с ЦСКА. Седьмая игра — тройной финал

Чемпион мира, известный в прошлом нападающий Максим Сушинский поделился мнением о шестом матче финальной серии Кубка Гагарина — 2022 между ЦСКА и «Металлургом» (2:1).
«Магнитка» здорово выглядела, создавала много моментов — просто не забили. А так игра была равной, как и остальные матчи. Очень интересно для хоккея, что будет седьмая игра. Это, во-первых, финал, во-вторых, седьмая игра — тройной финал. У «Металлурга» было много моментов и в первом, и в третьем периоде. Обыграть в одну шайбу — не подавляющее преимущество ЦСКА», — сказал Сушинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
Седьмая встреча между «Металлургом» и ЦСКА состоится в субботу, 30 апреля, в Магнитогорске. Стартовое вбрасывание – в 15:00 по московскому времени.
- 28 апреля 2022
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