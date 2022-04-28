И. Воробьёв: все хотели седьмой игры в финале КХЛ. Вот вам, пожалуйста!

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв подвёл итоги шестой встречи с ЦСКА (1:2) в рамках финала Кубка Гагарина — 2022.



«ЦСКА в начале игры забил с двух бросков практически. Первая шайба вообще киксанула, вторая — большинство. Потом мы одну забили, но не хватило. Все хотели седьмой игры — вот вам, пожалуйста!



Пашнин играл в маске? Ничего страшного. Он нормально сыграл для первой игры после паузы. По Неколенко будем смотреть. Майе, Голдобин замолчали? Ну моменты-то у них есть. Они просто все силы на седьмую берегут. Эпизод с Карри ещё не смотрел.



Родные трибуны всегда помогают. Но в 2016-м мы решающий матч на арене ЦСКА выиграли», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.