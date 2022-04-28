ЦСКА — «Металлург»: видеообзор шестого матча финальной серии Кубка Гагарина — 2022

Сегодня, 28 апреля, московский ЦСКА одержал победу над магнитогорским «Металлургом» в шестом матче финальной серии Кубка Гагарина — 2022 со счётом 2:1. Встреча прошла в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена».



В составе победителей заброшенными шайбами отметились Владислав Каменев и Михаил Григоренко. Единственный гол «Магнитки» забил Андрей Чибисов.

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Счёт в серии — 3-3. Решающий матч в серии состоится в субботу, 30 апреля, в Магнитогорске на «Арене-Металлург». Стартовое вбрасывание — в 15:00 по московскому времени.



Напомним, «Металлург» в последний раз выигрывал Кубок Гагарина в 2016 году, в финале победив ЦСКА со счётом 4-3. Армейцы брали трофей в 2019 году, в решающей серии обыграв «Авангард» (4-0).