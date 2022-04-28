Армейцы ярко праздновали голы, Воробьёв яростно спорил с судьями. Фото победы ЦСКА

Сегодня, 28 апреля, в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» московский ЦСКА одержал победу над магнитогорским «Металлургом» в шестой встрече финальной серии Кубка Гагарина 2022 года со счётом 2:1 (2:0, 0:1, 0:0).

Лучшие фото с матча ЦСКА — «Металлург» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв подвёл итоги шестой встречи с ЦСКА.



«ЦСКА в начале игры забил с двух бросков практически. Первая шайба вообще киксанула, вторая — большинство. Потом мы одну забили, но не хватило. Все хотели седьмой игры — вот вам, пожалуйста!



Пашнин играл в маске? Ничего страшного. Он нормально сыграл для первой игры после паузы. По Неколенко будем смотреть. Майе, Голдобин замолчали? Ну моменты-то у них есть. Они просто все силы на седьмую берегут. Эпизод с Карри ещё не смотрел.



Родные трибуны всегда помогают. Но в 2016-м мы решающий матч на арене ЦСКА выиграли», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Решающая встреча за Кубок Гагарина между «Металлургом» и ЦСКА состоится в субботу, 30 апреля, в Магнитогорске. Стартовое вбрасывание – в 15:00 по московскому времени.