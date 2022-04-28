Каменев: у ЦСКА счёты к «Магнитке» за финал 2016 года. В седьмой игре оставим всё на льду

Нападающий ЦСКА Владислав Каменев прокомментировал победу над «Металлургом» (2:1) в шестом матче финала Кубка Гагарина — 2022.



«После шайбы Окулова в пятом матче многие выдохнули. Должно было повезти, а то всё ходили вокруг да около. В каждом матче были моменты, когда шайба лежала на ленточке, но в ворота не заходила. Какое настроение в команде перед седьмой игрой? А какое оно может быть, когда отыгрались с 1-3? Я начинал в «Металлурге», когда мне было 18. Там и Василий [Кошечкин] был, думаешь – ничего себе, с какими мастерами играешь. Но сейчас у меня другая роль, там я был новичок, а сейчас стараюсь быть на ведущих ролях и делать то, что от меня требуется. Сегодня получилось.



Изменения в тройках помогли – стоило что-то поменять, чтобы какую-то встряску произвести. Хорошо, что это дало свои плоды. На данный момент ЦСКА и «Металлург» – сильнейшие команды лиги, раз мы играем в финале. У ЦСКА счёты к «Магнитке» за финал 2016 года. Буду настраиваться перед игрой как обычно, стандартная предыгровая рутина. Но понятно, что это последняя игра сезона, силы беречь не надо, всё на льду оставим.



Мы разбираем игру соперника, пытаемся играть с лидерами соперника ближе. Это даёт результат. Какая серия нравится больше – 4-0 или 4-3? Я бы не сказал, что у нас были лёгкие серии с 4-0 в этом плей-офф. Кайф и там и там ловишь», — цитирует Каменева официальный сайт КХЛ.