Стали известны полуфинальные пары на юниорском чемпионате мира 2022 года по хоккею

Сегодня, 28 апреля, в Германии состоялись четвертьфинальные матчи на юниорском чемпионате мира 2022 года.
Финляндия — Канада — 6:5 ОТ
Сборная Финляндии оказалась сильнее канадской команды, одержав победу в овертайме. В составе финской сборной хет-трик оформил один из фаворитов драфта НХЛ-2022 Йоаким Кемелль, у канадцев отметился дублем Коннор Бедард.
Чехия — Швейцария — 8:0
Сборная Чехии разгромила команду Швейцарии. В составе чехов отметились Марек Соукуп, Шимон Славичек, Иржи Кулих (все — дубль), Матиаш Шаповалив и Ондржей Бехер.
Швеция — Германия — 7:1
Сборная Швеции одержала разгромную победу над Германией, забросив семь шайб в ворота Симона Вольфа.
США — Латвия — 13:3
Сборная США отправила 13 шайб в ворота латвийской команды в матче 1/4 финала. Райан Леонард оформил хет-трик, Рутгер Макгроарти, Симус Кейси оформили по дублю.
В полуфинале сыграют следующие пары:
США — Чехия;
Швеция — Финляндия.
Матчи состоятся в субботу, 30 апреля.
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