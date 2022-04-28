Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Стали известны полуфинальные пары на юниорском чемпионате мира 2022 года по хоккею

Стали известны полуфинальные пары на юниорском чемпионате мира 2022 года по хоккею
Комментарии

Сегодня, 28 апреля, в Германии состоялись четвертьфинальные матчи на юниорском чемпионате мира 2022 года.

Финляндия — Канада — 6:5 ОТ

Сборная Финляндии оказалась сильнее канадской команды, одержав победу в овертайме. В составе финской сборной хет-трик оформил один из фаворитов драфта НХЛ-2022 Йоаким Кемелль, у канадцев отметился дублем Коннор Бедард.

U18 ЧМ-2022. 1/4 финала
28 апреля 2022, четверг. 15:30 МСК
Финляндия U18
Окончен
6 : 5
ОТ
Канада U18
0:1 Делиц (Уорд, Фантилли) – 03:51 (5x5)   1:1 Кемелль (Каскимяки) – 09:06 (5x4)   1:2 Хвидстон (Сова, Драгичевич) – 13:34 (5x5)   2:2 Кемелль (Лассила, Кулонумми) – 17:43 (5x4)   2:3 Шуурман (Мольденхауэр, Лоренз) – 25:24 (5x4)   2:4 Бедард (Фантилли) – 25:52 (5x5)   3:4 Мяннистё (Кивихарью) – 32:28 (5x5)   3:5 Бедард – 50:21 (4x5)   4:5 Каскимяки (Лассила, Кулонумми) – 55:43 (5x4)   5:5 Халттунен (Уронен) – 58:17 (6x5)   6:5 Кемелль – 60:28 (3x3)

Чехия — Швейцария — 8:0

Сборная Чехии разгромила команду Швейцарии. В составе чехов отметились Марек Соукуп, Шимон Славичек, Иржи Кулих (все — дубль), Матиаш Шаповалив и Ондржей Бехер.

U18 ЧМ-2022. 1/4 финала
28 апреля 2022, четверг. 16:30 МСК
Чехия U18
Окончен
8 : 0
Швейцария U18
1:0 Соукуп (Плос, Полак) – 02:00 (5x5)   2:0 Шаповалив (Гамара, Кулих) – 08:18 (5x4)   3:0 Бехер (Бареш, Гамара) – 10:20 (5x5)   4:0 Славичек – 15:11 (5x5)   5:0 Славичек (Меловски, Прчик) – 21:32 (5x4)   6:0 Кулих (Тума, Чех) – 24:53 (5x5)   7:0 Соукуп (Полак) – 34:39 (5x5)   8:0 Кулих (Бареш, Шаповалив) – 45:41 (5x4)

Швеция — Германия — 7:1

Сборная Швеции одержала разгромную победу над Германией, забросив семь шайб в ворота Симона Вольфа.

U18 ЧМ-2022. 1/4 финала
28 апреля 2022, четверг. 19:30 МСК
Швеция U18
Окончен
7 : 1
Германия U18
1:0 Хевелид (Леккеримяки, Бюстедт) – 02:23 (5x3)   2:0 Борн (Оделиус) – 07:29 (5x5)   3:0 Альмгрен (Эгрен, Леккеримяки) – 19:31 (5x4)   4:0 Эгрен (Леккеримяки, Эстлунд) – 33:58 (5x4)   4:1 Хауф (Кренинг) – 35:58 (5x5)   5:1 Хевелид (Леккеримяки, Эстлунд) – 55:12 (5x4)   6:1 Стенберг (Год Бог, Хевелид) – 55:54 (5x5)   7:1 Леккеримяки (Эстлунд, Хевелид) – 57:28 (5x4)

США — Латвия — 13:3

Сборная США отправила 13 шайб в ворота латвийской команды в матче 1/4 финала. Райан Леонард оформил хет-трик, Рутгер Макгроарти, Симус Кейси оформили по дублю.

U18 ЧМ-2022. 1/4 финала
28 апреля 2022, четверг. 20:30 МСК
США U18
Окончен
13 : 3
Латвия U18
1:0 Макгроарти (Хатсон, Ледди) – 04:05 (5x5)   2:0 Кейси (Бриндли, Назар) – 05:29 (5x5)   3:0 Макгроарти (Хатсон) – 07:40 (5x5)   4:0 Страмел (Луциус, Макгроарти) – 12:24 (5x5)   5:0 Кули (Готье, Снаггеруд) – 12:52 (5x5)   5:1 Вилманис – 13:32 (5x5)   6:1 Леонард – 15:33 (5x5)   7:1 Готье (Снаггеруд, Ледди) – 24:40 (5x5)   8:1 Леонард (Каплан) – 34:44 (5x5)   9:1 Назар (Дюк, Кейси) – 39:36 (5x5)   10:1 Бриндли (Ховард, Назар) – 47:14 (5x5)   11:1 Леонард (Смит) – 47:38 (5x5)   11:2 Вецкактиньш (Лочмелис, Вилманис) – 52:31 (5x5)   12:2 Кейси (Смит, Спайсер) – 55:36 (5x5)   13:2 Чесли (Кули, Готье) – 57:32 (5x5)   13:3 Круклитис (Лочмелис, Вилманис) – 59:45 (5x5)

В полуфинале сыграют следующие пары:

США — Чехия;
Швеция — Финляндия.

Матчи состоятся в субботу, 30 апреля.

Россия бы так не опозорилась! Канада провалила ЮЧМ, проиграв решающий матч за 5 минут Россия бы так не опозорилась! Канада провалила ЮЧМ, проиграв решающий матч за 5 минут
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022