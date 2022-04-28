Стали известны полуфинальные пары на юниорском чемпионате мира 2022 года по хоккею

Сегодня, 28 апреля, в Германии состоялись четвертьфинальные матчи на юниорском чемпионате мира 2022 года.



Финляндия — Канада — 6:5 ОТ



Сборная Финляндии оказалась сильнее канадской команды, одержав победу в овертайме. В составе финской сборной хет-трик оформил один из фаворитов драфта НХЛ-2022 Йоаким Кемелль, у канадцев отметился дублем Коннор Бедард.

Чехия — Швейцария — 8:0



Сборная Чехии разгромила команду Швейцарии. В составе чехов отметились Марек Соукуп, Шимон Славичек, Иржи Кулих (все — дубль), Матиаш Шаповалив и Ондржей Бехер.

Швеция — Германия — 7:1



Сборная Швеции одержала разгромную победу над Германией, забросив семь шайб в ворота Симона Вольфа.

США — Латвия — 13:3



Сборная США отправила 13 шайб в ворота латвийской команды в матче 1/4 финала. Райан Леонард оформил хет-трик, Рутгер Макгроарти, Симус Кейси оформили по дублю.

В полуфинале сыграют следующие пары:



США — Чехия;

Швеция — Финляндия.



Матчи состоятся в субботу, 30 апреля.