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Двукратный обладатель Кубка Стэнли Браун завершит карьеру по окончании сезона

Двукратный обладатель Кубка Стэнли Браун завершит карьеру по окончании сезона
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Нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Дастин Браун завершит карьеру после завершения сезона Национальной хоккейной лиги, сообщает официальный сайт клуба.

37-летний форвард выступает за «королей» на протяжении всей карьеры, дебютировав в лиге в сезоне-2003/2004. Всего на его счету 1295 матчей в лиге, в которых он набрал 712 (325+387) очков. Этот сезон для него 18-й в рамках НХЛ.

Браун является двукратным обладателем Кубка Стэнли (2012, 2014) в составе «Кингз». В плей-офф форвард сыграл в 85 матчах, набрав 47 (19+28) очков.

Напомним, «Лос-Анджелес» занимает шестое место в таблице Западной конференции, набрав 98 очков после 81 встречи. В заключительном матче регулярки «короли» сыграют с «Ванкувер Кэнакс» (29 апреля, 5:00 мск).

В первом раунде Кубка Стэнли «Кингз» встретится в серии с «Эдмонтон Ойлерз».

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