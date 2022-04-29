Никита Кучеров забил в восьмом матче кряду

В эти минуты в Коламбусе (США) на стадионе «Нейшнвайд-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимает «Тампа-Бэй Лайтнинг».
На момент написания новости идёт второй период. Счёт в матче — 2:1. У «Коламбуса» отличились Якуб Ворачек и Коул Силлинджер.
В составе «Тампы» заброшенной шайбой отметился нападающий Никита Кучеров. Россиянин забил в восьмом матче кряду. Он побил свой результат четырёхлетней давности. Также Кучеров повторил результат Брайна Брэдли. В сезоне-1992/1993 канадский хоккеист забивал в восьми матчах кряду.
Эта шайба стала для Кучерова 25-й в текущем сезоне НХЛ. Всего на его счету теперь 67 (25+42) очков.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
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