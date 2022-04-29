Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Никита Кучеров забил в восьмом матче кряду

Никита Кучеров забил в восьмом матче кряду
Комментарии

В эти минуты в Коламбусе (США) на стадионе «Нейшнвайд-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимает «Тампа-Бэй Лайтнинг».

На момент написания новости идёт второй период. Счёт в матче — 2:1. У «Коламбуса» отличились Якуб Ворачек и Коул Силлинджер.

В составе «Тампы» заброшенной шайбой отметился нападающий Никита Кучеров. Россиянин забил в восьмом матче кряду. Он побил свой результат четырёхлетней давности. Также Кучеров повторил результат Брайна Брэдли. В сезоне-1992/1993 канадский хоккеист забивал в восьми матчах кряду.

Эта шайба стала для Кучерова 25-й в текущем сезоне НХЛ. Всего на его счету теперь 67 (25+42) очков.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Кучерову нипочём кризис «Тампы»! Он забивает в каждом матче и готов к мощному плей-офф Кучерову нипочём кризис «Тампы»! Он забивает в каждом матче и готов к мощному плей-офф
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022