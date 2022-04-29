«Каролина» обыграла «Нью-Джерси», команды забросили девять шайб на двоих
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В Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» «Каролина Харрикейнз» принимала «Нью-Джерси Дэвилз». Победу в матче одержали хозяева со счётом 6:3.
В составе «Каролины» отличились Итан Бир, Мартин Нечас, Еспери Котканиеми, Теуво Терявяйнен, Стивен Лоренц и Джордан Мартинук.
У «Нью-Джерси» забивали Фабиан Зеттерлунд, Йеспер Братт и Джимми Веси. Российский защитник Никита Охотюк провёл на льду 19 минут 37 секунд, заработав «-2».
После 82 матчей «Каролина» занимает 2-е место в Восточной конференции, набрав 116 очков. «Нью-Джерси» (81) находится на 14-й позиции на Востоке. В активе команды 63 балла.
В следующем матче «Нью-Джерси» сыграет с «Детройт Ред Уингз» на домашнем льду. Встреча пройдёт в ночь с 29 на 30 апреля. Начало — 02:00 мск.
НХЛ - регулярный чемпионат
29 апреля 2022, пятница. 02:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
6 : 3
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Бир (Смит, Котканиеми) – 04:44 (5x5) 2:0 Нечас (Коул, Котканиеми) – 05:33 (5x5) 3:0 Котканиеми (Нечас) – 12:53 (5x5) 3:1 Зеттерлунд (Заха, Сиверсон) – 13:55 (5x5) 4:1 Терявяйнен (Трочек) – 37:27 (5x5) 5:1 Лоренц (Джарвис, Ахо) – 43:14 (5x5) 6:1 Мартинук (Шей, Степан) – 47:32 (5x5) 6:2 Братт (Фут, Заха) – 54:17 (5x5) 6:3 Веси (Бастиан) – 55:44 (5x5)
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