«Каролина» обыграла «Нью-Джерси», команды забросили девять шайб на двоих

В Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» «Каролина Харрикейнз» принимала «Нью-Джерси Дэвилз». Победу в матче одержали хозяева со счётом 6:3.



В составе «Каролины» отличились Итан Бир, Мартин Нечас, Еспери Котканиеми, Теуво Терявяйнен, Стивен Лоренц и Джордан Мартинук.



У «Нью-Джерси» забивали Фабиан Зеттерлунд, Йеспер Братт и Джимми Веси. Российский защитник Никита Охотюк провёл на льду 19 минут 37 секунд, заработав «-2».



После 82 матчей «Каролина» занимает 2-е место в Восточной конференции, набрав 116 очков. «Нью-Джерси» (81) находится на 14-й позиции на Востоке. В активе команды 63 балла.

В следующем матче «Нью-Джерси» сыграет с «Детройт Ред Уингз» на домашнем льду. Встреча пройдёт в ночь с 29 на 30 апреля. Начало — 02:00 мск.