Голкиперы «Каролины» в борьбе с Шестёркиным и Георгиевым выиграли «Уильям Дженнингс Трофи»

Вратарский тандем «Каролины Харрикейнз», в составе 32-летнего датского голкипера Фредерика Андерсена и 32-летнего финна Антти Раанты, стали обладателями награды «Уильям Дженнингс Трофи», которая присуждается вратарям, сыгравшим за команду минимум 25 матчей и пропустившим наименьшее количество голов в регулярном чемпионате.

«Каролина», завершившая сегодня свой регулярный чемпионат, пропустила 202 шайбы (включая решающие голы в серии буллитов), опередив своих ближайших конкурентов – «Калгари Флэймз» (203) и «Нью-Йорк Рейнджерс» с Игорем Шестёркиным и Александром Георгиевым (205), у которых ещё остались несыгранные встречи.

Андерсен и Раанта стали первыми голкиперами «Харрикейнз», сумевшими выиграть данную почётную награду. Они также стали первым дуэтом, который победил в данной номинации в первый же совместный сезон.

Согласно статистике Раанта пропускал в среднем за матч 2,45 шайбы, отражая 91,2% бросков, а его партнёр по команде Андерсен – 2,17 шайбы за игру и отражал 92,2%.