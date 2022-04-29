Кучеров повторил рекорд «Тампы» 1992 года по продолжительности голевой серии
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28-летний российский нападающий «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров повторил один из клубных рекордов в выездной игре регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбус Блю Джекетс» (2:5).
Как отмечает пресс-служба НХЛ, результативная серия Кучерова благодаря голу в прошедшем матче достигла уже восьми встреч кряду, в которых он набрал 21 (10+11) очко, тем самым повторив рекордную серию «Тампы», установленную Брайаном Брэдли в ноябре 1992 года, который набрал тогда 13 (8+5) очков.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
Всего в нынешнем сезоне Кучеров принял участие в 46 матчах регулярного чемпионата НХЛ, в которых набрал 67 (25+42) очков при коэффициенте полезности «0».
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