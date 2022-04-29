Капризов вышел на 13-е место в истории НХЛ по очкам в сезоне среди российских хоккеистов

25-летний российский форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов принёс своей команде победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари Флэймз» (3:2 ОТ), отметившись голевым броском в одно касание в овертайме. Стоит отметить и превосходную голевую передачу от швейцарского форварда Кевина Фиалы.

В активе россиянина стало 106 (46+60) очков в 80 матчах в текущем регулярном чемпионате, благодаря чему он вышел на 13-е место в истории НХЛ по очкам в сезоне среди российских хоккеистов. Капризов повторил результат Александра Овечкина (сезон-2005/2006) и Евгения Малкина (сезон-2007/2008).

Национальный бомбардирский рекорд по очкам в сезоне принадлежит Никите Кучерову, который в сезоне-2018/2019 набрал 128 баллов. Второе место занимает Александр Могильный (127 в сезоне-1992/1993), следом располагается Сергей Фёдоров (120, 1993/1994). В пятёрку лучших также входят Малкин (113 в сезоне-2008/2009) и Овечкин (112, 2007/2008).

Следом идут результаты Павла Буре (110, 1992/1993), Овечкина (110, 2008/2009), Овечкина (109, 2009/2010), Малкина (109, 2011/2012), Буре (107, 1993/1994), Фёдорова (107, 1995/1996) и Могильного (107, 1995/1996).