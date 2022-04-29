Бержерон: я горд тем, что все голы забил именно за «Бостон»

Капитан и легенда «Бостон Брюинз» Патрис Бержерон прокомментировал достижение в 400 забитых голов в Национальной хоккейной лиге.
«Самое главное это то, что все голы я забил за „Бостон Брюинз“. Я могу это подчеркнуть, ведь для меня это очень важно. Я проделал долгий путь к этой отметке с одной командой и такие достижения не случаются часто. Очень горжусь этим», — сказал Бержерон на пресс-конференции после матча.
36-летний Бержерон был задрафтован «Бостоном» в 2003 году во втором раунде под общим 45-м номером. В НХЛ он выступал только за «Брюинз», набрав 917 (375+542) очков в 1143 матчах регулярных чемпионатов и 120 (46+74) очков в 160 встречах плей-офф. В 2011 году хоккеист завоевал Кубок Стэнли, а затем ещё два раза играл в финале (в 2013 и 2019 годах).
- 29 апреля 2022
-
07:41
-
07:38
-
07:28
-
07:21
-
07:20
-
07:10
-
07:05
-
07:01
-
06:52
-
06:50
-
06:00
-
05:45
-
05:41
-
05:24
-
04:50
-
04:40
-
04:38
-
03:36
-
00:02
- 28 апреля 2022
-
23:30
-
23:15
-
23:00
-
22:39
-
22:30
-
21:53
-
21:44
-
21:37
-
21:29
-
21:22
-
21:00
-
20:55
-
20:32
-
19:49
-
19:37
-
19:10