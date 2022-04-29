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«Колорадо» по буллитам уступил «Нэшвиллу». Ничушкин – без очков и с «-3»

«Колорадо» по буллитам уступил «Нэшвиллу». Ничушкин – без очков и с «-3»
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В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Нэшвилл Предаторз». Встреча завершилась победой гостей по буллитам – 5:4.

В основное время команды по четыре раза поразили ворота друг друга. В составе «Эвеланш» отличились Кейл Макар, Арттури Лехконен, Логан О’Коннор и Джей Ти Комфер, а за «Предаторз» забрасывали Мэтт Дюшейн, Райан Джохансен, Роман Йози и Маттиас Экхольм. В серии штрафных бросков реализованная попытка всё того же Дюшейна принесла гостям победу в матче.

27-летний российский форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин провёл на льду 25 минут 38 секунд и не отметился результативными действиями, заработав коэффициент полезности «-3». У его соотечественника из «Нэшвилла» Якова Тренина за 12.29 на льду также нет очков, а показатель полезности «-1».

НХЛ - регулярный чемпионат
29 апреля 2022, пятница. 04:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
4 : 5
Б
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 Макар (Кадри) – 02:01 (5x4)   2:0 Лехконен (Мэнсон, Бураковски) – 06:46 (5x5)   2:1 Дюшейн (Гранлунд, Йози) – 11:46 (5x5)   3:1 О'Коннор (Обе-Кюбель) – 16:59 (5x5)   3:2 Джохансен (Форсберг, Экхольм) – 23:17 (5x5)   4:2 Комфер (Байрэм, Хельм) – 29:24 (5x5)   4:3 Йози – 36:28 (5x4)   4:4 Экхольм (Каррье, Гранлунд) – 44:11 (5x5)   4:5 Дюшейн – 65:00 (ПБ)
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