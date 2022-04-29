«Колорадо» по буллитам уступил «Нэшвиллу». Ничушкин – без очков и с «-3»

В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Нэшвилл Предаторз». Встреча завершилась победой гостей по буллитам – 5:4.
В основное время команды по четыре раза поразили ворота друг друга. В составе «Эвеланш» отличились Кейл Макар, Арттури Лехконен, Логан О’Коннор и Джей Ти Комфер, а за «Предаторз» забрасывали Мэтт Дюшейн, Райан Джохансен, Роман Йози и Маттиас Экхольм. В серии штрафных бросков реализованная попытка всё того же Дюшейна принесла гостям победу в матче.
27-летний российский форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин провёл на льду 25 минут 38 секунд и не отметился результативными действиями, заработав коэффициент полезности «-3». У его соотечественника из «Нэшвилла» Якова Тренина за 12.29 на льду также нет очков, а показатель полезности «-1».
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