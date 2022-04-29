Гонка бомбардиров НХЛ: Капризов вышел на пятое место, повторив результат Мэттьюса

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов отметился победной заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари Флэймз» (3:2 ОТ), благодаря чему поднялся на пятое место в бомбардирской гонке сезона.

В 80 матчах текущего регулярного чемпионата на его счету стало 106 (46+60) очков. Российский форвард повторил результат нападающего «Торонто» Остона Мэттьюса (106 очков в 73 матчах).

Лидирует в гонке форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид (123 очка в 80 матчах). Второе место делят нападающий «Флориды Пантерз» Джонатан Юбердо (115 баллов в 80 встречах) и форвард «Калгари» Джонни Годро (115 очков в 81 матче). На четвёртом месте располагается форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль (110 баллов в 80 встречах).