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Кирилл Капризов признан лучшим игроком встречи с «Калгари»

Кирилл Капризов признан лучшим игроком встречи с «Калгари»
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25-летний российский форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов, отметившийся голом в овертайме встречи с «Калгари Флэймз» (3:2 ОТ), признан лучшим игроком матча.

Вторая звезда матча – 28-летний канадский центральный форвард «Уайлд» Фредерик Годро, записавший на свой счёт заброшенную шайбу и результативную передачу. Замкнул тройку лучших голкипер «Уайлд» Кэм Тальбо, который отразил 31 бросок из 33.

Всего в нынешнем сезоне Капризов принял участие в 80 матчах, в которых забросил уже 46 шайб и отдал 60 результативных передач (106 очков), заработав коэффициент полезности «+25» при 34 минутах штрафного времени. За карьеру в НХЛ в 135 встречах он совершил 157 (73+84) результативных действий с показателем полезности «+35».

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