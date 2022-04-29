Впервые в истории НХЛ Президентский Кубок выиграли 6 разных команд подряд

В текущей регулярке «Флорида Пантерз» стала обладателем Президентского Кубка Национальной хоккейной лиги за один матч до конца. Таким образом, «коты» стали шестой командой, которая завоевала трофей в последние шесть лет.

Как сообщает официальный сайт НХЛ, впервые серия из побед разных команд достигла шести сезонов. Ранее самые длинные отрезки были: 1988-89 — 1992-93, 1998-99 — 2000-03 и 2011-12 — 2015-16.

Напомним, Президентский Кубок это ежегодная награда, которая вручается команде, лучше всех сыгравшей в регулярном сезоне. Победитель получает $ 350 тыс, которые делят между собой персонал и игроки.



Президентский кубок был представлен НХЛ советом директоров НХЛ в сезоне 1985-86. «Детройт Ред Уингз» (шесть) является единственной командой, выигравшей его более трёх раз.



В предыдущем сезоне обладателем трофея стал «Колорадо Эвеланш».