Кожевников: в КХЛ нужны легионеры с безупречной репутацией, с имитаторами надо расстаться

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал своё отношение к некоторым трансферным новостям, а также поделился мнением о лимите на легионеров.
«С удивлением прочитал информацию, что Уфа якобы ведёт переговоры с форвардом Буше. С тем самым, который проходит по «уголовке» в Северной Америке и от которого мы с большим трудом заставили избавиться «Локомотив», занявший очень странную позицию.
И вот теперь североамериканского форварда опять куда-то запихивают. Как, кстати, и ещё одного ярославского неудачника — вратаря Паскуале, завалившего «Локомотиву» плей-офф. Моё мнение — если кто-то подпишет Буше, то это будет издевательство над здравым смыслом и всем российским хоккеем. Давайте себя уважать!
Отношение к возможному ужесточению лимита на легионеров? Учитывая те события, которые происходят в мире, нам нужны легионеры с безупречной репутацией. Я говорю об их отношении даже не к закону, как в случае с Буше, а к профессии.
Вспомните последний плей-офф. Половина легионеров сразу уехала из КХЛ, ещё четверть Кубок Гагарина просто завалила, решив побыстрее получить свои деньги и отбыть на родину. Для нас это отличный урок!
По пальцам одной руки могу пересчитать иностранцев, которые в плей-офф реально сражались. Например, для меня стал открытием вратарь «Спартака» Данск. А как бросался даже под безнадёжные шайбы защитник СКА Фантенберг. Считаю, что тех, кто прошёл проверку последним плей-офф, нам надо оставлять, они уважают российский хоккей и свою профессию. А с имитаторами типа американца Секстона, который каждый раз валяет дурака в Кубке, надо расставаться.
Каким вижу новый лимит? На мой взгляд, с учётом всех событий актуально — три легионера на команду. Точно таким же жёстким должно быть отношение и к тренерам-легионерам. О таких недоразумениях, как Питерс в «Автомобилисте», в КХЛ мы обязаны забыть. Хотя у него есть последователи.
Например, меня удивляет вся эта странная возня с латвийским тренером Тамбиевым. Я понимаю, когда мы даём работу Витолиньшу, который много лет работал в чемпионском «Динамо» и сборной России. Но что здесь делает сомнительный Тамбиев — непонятно. Тем более что Латвия официально запретила своим гражданам работать и играть в КХЛ.
Поэтому ещё раз обращаюсь к руководителям наших клубов. То позорище, которое мы видели в Екатеринбурге с Питерсом, больше не должно повториться. Времена изменились, не раздражайте народ!» — цитирует Кожевникова Russia-Hockey.ru.
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