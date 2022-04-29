«Там некоторые просто не умеют читать». Российский хоккеист рассказал о жизни в Китае

Бывший игрок «Спартака» и «Витязя» Александр Васильев, выступающий сейчас за польский «Заглембе», вспомнил об опыте игры в Китае.
«У нас была одна игра дома. Мы провели овертайм, назначили буллиты — а заливщик льда уехал. Он сказал: у меня работа до девяти, собрался домой и ушёл. Вообще пожить в Китае было интересно — другая культура, другая еда. Но добирались мы очень тяжело, с двумя-тремя пересадками, чтобы доехать с выезда обратно. Нормально не спишь, постоянно спишь сидя на борту.
Удивило, что некоторые китайцы не умеют читать. Например, садишься в такси, показываешь таксисту адрес, написанный на карточке, а он тебе — нет, я не понимаю. Свои же иероглифы не может прочитать!
Вообще не знаю, как они садятся за руль. Они постоянно сигналят — если идёшь по улице, то голова может взорваться от сигналов. Они ездят абсолютно без правил — возможно, они есть, но нам вряд ли понятны, необыкновенные правила», — рассказал Васильев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.
- 29 апреля 2022
-
12:30
-
12:00
-
11:38
-
11:30
-
11:10
-
10:44
-
10:21
-
09:45
-
09:20
-
09:05
-
09:02
-
08:40
-
08:37
-
08:16
-
07:41
-
07:38
-
07:28
-
07:21
-
07:20
-
07:10
-
07:05
-
07:01
-
06:52
-
06:50
-
06:00
-
05:45
-
05:41
-
05:24
-
04:50
-
04:40
-
04:38
-
03:36
-
00:02
- 28 апреля 2022
-
23:30
-
23:15