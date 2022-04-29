«Там некоторые просто не умеют читать». Российский хоккеист рассказал о жизни в Китае

Бывший игрок «Спартака» и «Витязя» Александр Васильев, выступающий сейчас за польский «Заглембе», вспомнил об опыте игры в Китае.



«У нас была одна игра дома. Мы провели овертайм, назначили буллиты — а заливщик льда уехал. Он сказал: у меня работа до девяти, собрался домой и ушёл. Вообще пожить в Китае было интересно — другая культура, другая еда. Но добирались мы очень тяжело, с двумя-тремя пересадками, чтобы доехать с выезда обратно. Нормально не спишь, постоянно спишь сидя на борту.



Удивило, что некоторые китайцы не умеют читать. Например, садишься в такси, показываешь таксисту адрес, написанный на карточке, а он тебе — нет, я не понимаю. Свои же иероглифы не может прочитать!



Вообще не знаю, как они садятся за руль. Они постоянно сигналят — если идёшь по улице, то голова может взорваться от сигналов. Они ездят абсолютно без правил — возможно, они есть, но нам вряд ли понятны, необыкновенные правила», — рассказал Васильев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.