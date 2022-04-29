А. Васильев: поляки в шутку называли россиян «кацапами». А выпить они и сами любят

Бывший игрок «Спартака» и «Витязя» Александр Васильев, выступающий сейчас за польский «Заглембе», поделился впечатлениями о польском чемпионате.
«После КХЛ по организации было тяжело, элементарные несостыковки в организации — например, ездим на матчи в день игры: утром выехал, вечером уже матч. Но здесь, впрочем, всё близко, поэтому не было проблем. Есть пара команд типа «Санока», до которых надо ехать семь часов. Но в целом здесь чувствуешь себя комфортно. Они не так помешаны на результате — у нас с детства «победа или смерть», здесь проще ко всему относятся.
Стереотипные шутки про Россию? Конечно, было про водку, но они и сами любят выпить. Разве что в шутку «кацапами» нас называли, а кроме этого, шуток не вспомню.
Здесь хоккей не очень развит. Но болеют они хорошо — когда мы начинали выигрывать, когда у нас были хорошие отрезки, и на плей-офф был полный дворец. Они не как в театре сидят, там болеют, как в Европе умеют — гонят команду вперёд, даже если нет сил. Бабушки, дедушки, дети — кричат все, кто приходит, хорошая атмосфера на матчах», — рассказал Васильев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.
- 29 апреля 2022
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