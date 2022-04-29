Купер — о 2:5 с «Коламбусом»: не сомневаюсь, дальше «Тампа» покажет себя с лучшей стороны

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер прокомментировал игру команды в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Коламбус Блю Джекетс» (5:2).



«У нас впереди будут чрезвычайно важные игры, и мы хотим чувствовать себя немного лучше, чем сегодня. Нужно отдать должное «Коламбусу». У них куча новичков. Они вышли, постарались и получили за это вознаграждение. Мы не были достаточно агрессивны и поплатились за это. Но, не сомневаюсь, дальше мы будем показывать себя с лучшей стороны», — приводит слова Купера официальный сайт НХЛ.



Напомним, «Тампа» занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 108 очков после 81 встречи. Клуб сыграет в плей-офф Кубка Стэнли, вероятным соперником в первом раунде станет «Торонто Мэйпл Лифс».