Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Борис Михайлов: цена седьмого матча финала «Металлург» — ЦСКА — Кубок Гагарина

Борис Михайлов: цена седьмого матча финала «Металлург» — ЦСКА — Кубок Гагарина
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов прокомментировал итоги шестого матча финальной серии плей-офф Кубка Гагарина, в котором ЦСКА обыграл «Металлург» (2:1).

«Эмоции вчера были самые положительные. В первую очередь ЦСКА удалось сравнять счёт в серии за счёт мастерства и характера.

От седьмого матча финала ожидаю хорошей и яркой игры. Цена седьмого матча «Металлург» — ЦСКА — Кубок Гагарина. Команды шли к этому весь сезон. Трудно предугадать, как сложится матч. С моей точки зрения обе команды будут уделять большое внимание обороне, не забывая об атаке. Чтобы победить, нужно забивать. Не устаю повторять, что выигрывает тот, кто забьёт больше шайб», — сказал Михайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Решающий матч между «Магниткой» и ЦСКА состоится завтра, 30 апреля, в Магнитогорске. Начало — в 15:00 мск.

Браво, ЦСКА! Смял «Магнитку» на старте и утащил финал КХЛ в седьмой матч Браво, ЦСКА! Смял «Магнитку» на старте и утащил финал КХЛ в седьмой матч
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022