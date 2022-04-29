Борис Михайлов: цена седьмого матча финала «Металлург» — ЦСКА — Кубок Гагарина

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов прокомментировал итоги шестого матча финальной серии плей-офф Кубка Гагарина, в котором ЦСКА обыграл «Металлург» (2:1).



«Эмоции вчера были самые положительные. В первую очередь ЦСКА удалось сравнять счёт в серии за счёт мастерства и характера.



От седьмого матча финала ожидаю хорошей и яркой игры. Цена седьмого матча «Металлург» — ЦСКА — Кубок Гагарина. Команды шли к этому весь сезон. Трудно предугадать, как сложится матч. С моей точки зрения обе команды будут уделять большое внимание обороне, не забывая об атаке. Чтобы победить, нужно забивать. Не устаю повторять, что выигрывает тот, кто забьёт больше шайб», — сказал Михайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.



Решающий матч между «Магниткой» и ЦСКА состоится завтра, 30 апреля, в Магнитогорске. Начало — в 15:00 мск.