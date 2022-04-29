Кучеров набрал 21 очко в последних восьми матчах «Тампы» в сезоне НХЛ

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров сумел набрать 21 балл за последние восемь встреч в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.
28-летний форвард забросил шайбу во встрече с «Анахайм Дакс» (4:3, ОТ), заработал 4 (2+2) очка в игре с «Виннипег Джетс» (7:4), затем отличился одним голом в ворота «Детройт Ред Уингз» (3:4), набрал 2 (1+1) в матче с «Торонто Мэйпл Лифс» (8:1), 3 (1+2) — с «Нэшвилл Предаторз» (6:2), дважды отличился и три раза ассистировал в матче с «Флоридой Пантерз» (8:4), заработал 4 (1+3) балла во встрече с «Коламбус Блю Джекетс», а также забросил одну шайбу в ворота «мундиров» во второй очной встрече, которая состоялась сегодня (2:5).
Всего в текущем сезоне Кучеров принял участие в 46 матчах, в которых забросил 25 шайб и отдал 42 голевые передачи при общей полезности «-2».
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