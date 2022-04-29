«Авангард» подписал новые контракты с семью хоккеистами

Омский «Авангард» в телеграм-канале сообщил о подписании новых контрактов с семью хоккеистами.
Новые двусторонние соглашения заключили защитники Богдан Денисевич (на один год) и Тимофей Давыдов (на два года), а также нападающие Егор Сердюк, Сергей Алхимов, Никита Холодилин (все — на два года), Никита Савченко и Владимир Машков (оба — на один год).
На счету 22-летнего Денисевича два матча в плей-офф КХЛ 2022 года, в которых он не набрал баллов за результативность, 19-летний Давыдов провёл пять игр в регулярке и заработал 1 (0+1) очко, в Кубке Гагарина он провёл девять встреч и забросил две шайбы. На счету 20-летнего Сердюка один матч в КХЛ в сезоне-2021/2022, 19-летний Холодилин также сыграл пять встреч в регулярном чемпионате.
21-летний Алхимов, а также 20-летние Савченко и Машков на льду в матчах КХЛ не появлялись.
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