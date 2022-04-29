В Национальной хоккейной лиге подходит к концу регулярный чемпионат сезона-2021/2022.
Ранее стали известны все 16 команд, которые примут участие в Кубке Стэнли — 2022, в их число вошёл «Вашингтон Кэпиталз».
«Чемпионат» предлагает пройти опрос: с кем «Вашингтону» будет лучше сыграть в первом раунде плей-офф НХЛ?
Опрос можно пройти на сайте Quiz.
Отметим, что «Вашингтон» сыграет с «Нью-Йорк Рейнджерс», если обойдёт в таблице «Питтсбург Пингвинз» и займёт третью строчку в Столичном дивизионе. С «Флоридой Пантерз» столичный клуб встретится, если останется на том же месте, где сейчас.
В настоящий момент «Кэпиталз» находятся на четвёртой строчке Столичного дивизиона, набрав 100 баллов. «Питтсбург» — третий, в их активе 101 очко. В последнем матче регулярки «Вашингтон» сыграет в гостях с «Нью-Йорк Рейнджерс» (30 апреля, 2:00 мск). «Питтсбург» встретится дома с «Коламбус Блю Джекетс» (30 апреля, 2:00 мск).
- 29 апреля 2022
-
14:15
-
14:05
-
14:00
-
13:50
-
13:40
-
13:30
-
13:15
-
13:05
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:00
-
11:38
-
11:30
-
11:10
-
10:44
-
10:21
-
09:45
-
09:20
-
09:05
-
09:02
-
08:40
-
08:37
-
08:16
-
07:41
-
07:38
-
07:28
-
07:21
-
07:20
-
07:10
-
07:05
-
07:01
-
06:52
-
06:50
-
06:00