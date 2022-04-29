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С кем «Вашингтону» будет лучше сыграть в первом раунде плей-офф НХЛ?

С кем «Вашингтону» будет лучше сыграть в первом раунде плей-офф НХЛ?
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В Национальной хоккейной лиге подходит к концу регулярный чемпионат сезона-2021/2022.

Ранее стали известны все 16 команд, которые примут участие в Кубке Стэнли — 2022, в их число вошёл «Вашингтон Кэпиталз».

«Чемпионат» предлагает пройти опрос: с кем «Вашингтону» будет лучше сыграть в первом раунде плей-офф НХЛ?

Опрос можно пройти на сайте Quiz.

Отметим, что «Вашингтон» сыграет с «Нью-Йорк Рейнджерс», если обойдёт в таблице «Питтсбург Пингвинз» и займёт третью строчку в Столичном дивизионе. С «Флоридой Пантерз» столичный клуб встретится, если останется на том же месте, где сейчас.

В настоящий момент «Кэпиталз» находятся на четвёртой строчке Столичного дивизиона, набрав 100 баллов. «Питтсбург» — третий, в их активе 101 очко. В последнем матче регулярки «Вашингтон» сыграет в гостях с «Нью-Йорк Рейнджерс» (30 апреля, 2:00 мск). «Питтсбург» встретится дома с «Коламбус Блю Джекетс» (30 апреля, 2:00 мск).

Турнирная таблица НХЛ
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