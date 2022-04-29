Крикунов — о серии ЦСКА — «Металлург»: в седьмом матче всё 50 на 50, кому как повезёт

Заслуженный тренер России Владимир Крикунов поделился ожиданиями от седьмой встречи в рамках финальной серии Кубка Гагарина — 2022, в которой «Металлург» сыграет дома с ЦСКА (3-3).
«Седьмая игра – это интересно и для болельщиков, и для всех – ЦСКА отыгрался с 1-3. Обе команды играют здорово, и теперь тут кому как повезёт. И конечно, очень важно, как сыграют вратари. У Кошечкина больше опыта, но хватит ли у него сил и здоровья? С другой стороны, у Федотова получается больше энергозатрат, но он молодой и быстрее восстанавливается. Так что тут есть как свои плюсы, так и минусы. В седьмом матче всё 50 на 50», — сказал Крикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
Напомним, решающий матч за титул состоится завтра, 30 апреля, в Магнитогорске. Начало — в 15:00 мск.
- 29 апреля 2022
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