Сын главного тренера московского «Динамо» и ещё 11 юниоров подписали контракты с клубом
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12 игроков академии московского «Динамо» им. А. И. Чернышёва подписали свои первые профессиональные контракты с клубом, сообщается на официальном сайте бело-голубых.
Двухсторонние контракты, рассчитанные на три года, были подписаны с рядом игроков 2005 года рождения:
Вратари: Максим Абдуллаев, Егор Егоров.
Защитники: Артём Кудашов, Никита Баклашев, Игорь Вербицкий, Марио Паталаха.
Нападающие: Алексей Зайцев, Александр Лисов, Матвей Максимов, Эмиль Пьянов, Егор Римашевский, Игорь Чернышов.
В прошедшем сезоне часть игроков дебютировали в команде Молодёжной хоккейной лиги и смогли помочь «Динамо» дойти до второго раунда Кубка Харламова, где клуб уступил будущему обладателю титула — «СКА-1946» — в серии со счётом 0-3.
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