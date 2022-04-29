«Салават» подписал новый контракт с двукратным обладателем Кубка Гагарина Антипиным

Защитник «Салавата Юлаева» Виктор Антипин заключил новый контракт с уфимским клубом, сообщает страница клуба во «ВКонтакте».



Отмечается, что соглашение с 29-летним игроком заключено сроком на один сезон. Антипин пополнил состав «Салавата» в результате обмена с «Витязем» и провёл за уфимцев 18 игр, в которых набрал 2 (0+2) очка при показателе полезности «+6» и заработал 6 штрафных минут.



Напомним, защитник дважды выигрывал Кубок Гагарина в составе «Металлурга» (2014, 2016).



«Было большое желание остаться в Уфе. Мне здесь понравилось — хорошая команда, организация на высшем уровне, отличные болельщики и атмосфера на играх. И сама Уфа – хороший город. Главное, это было обоюдное желание. Прошлый сезон вышел несколько скомканным, осталась недосказанность.



У меня есть огромное желание и силы помочь команде достичь хороших результатов в следующем сезоне, потому что перед «Салаватом Юлаевым» всегда стоят самые высокие задачи. Сейчас восстанавливаюсь, поддерживаю себя в форме, занимаюсь бытовыми делами, которые накопились за год», — заявил Антипин.