Форвард «Ак Барса» стал жертвой вымогателей, он передал им около 2 млн рублей

Нападающий «Ак Барса» Артур Бровкин стал жертвой вымогателей, сообщает «Спорт Бизнес Online».
Накануне в Вахитовский суд Казани доставили двух подозреваемых в вымогательстве денег у хоккеиста казанского клуба. Что конкретно произошло между подозреваемыми и хоккеистом – публично не оглашается, фабула дела держится в секрете. В суде на избрании меры пресечения подозреваемым не озвучивались ни суммы ущерба, ни каких-либо подробностей инкриминируемого им деяния. Известно, что мужчинам предъявлены обвинения по ст. 163 УК РФ («Вымогательство»).
Отмечается, что около года назад один из мошенников обратился к Бровкину с претензией, что из-за хоккеиста пострадали очень солидные люди, и теперь игрок заочно должен тем серьёзные суммы. Хоккеисту угрожали как устно, так и через мессенджеры. В конце концов подозреваемый заявил Бровкину, что данный вопрос можно решить за 5 с лишним млн рублей.
С апреля 2021 года по апрель 2022 года Бровкин передал около 2 млн рублей, но затем всё-таки написал заявление в полицию. Один из подозреваемых признал свою вину в полном объёме и был отправлен под домашний арест на два месяца, второй свою вину категорически не признал и был отправлен в СИЗО до 22 июня.
В прошедшем сезоне КХЛ Бровкин принял участие в семи матчах и набрал 2 (1+1) очка.
- 29 апреля 2022
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